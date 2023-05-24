Япония передала Украине около 100 военных автомобилей

Япония в среду 24 мая передала Украине 100 военных транспортных средств, в частности грузовики и внедорожники.

Источник: AP

Детали: Япония в среду провела церемонию передачи Украине около 100 военных транспортных средств. С начала российского вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники и продовольственные пайки.

Во время церемонии были представлены два полутонных грузовика. Вице-министр обороны Японии Тоширо Ино передал послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором перечислены три типа транспортных средств, вошедших в состав передачи.

В перечне указаны: транспортный автомобиль, легковой автомобиль высокой проходимости, грузовой автомобиль.

Дословно: "Пожертвование, которое также включает 30 000 продовольственных пайков, поступило в то время, когда правительство Японии пытается смягчить свою политику передачи военной техники в рамках новой политики национальной безопасности, которая позволяет военным играть более наступательную роль, что является значительным отступлением от принципа самообороны, существовавшего после Второй мировой войны".

"Агентство по вопросам закупок, технологий и логистики сообщило, что детали, включая точное количество автомобилей и сроки их отправки, находятся на стадии согласования".