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Нідерланди вкладуть 260 млн євро в забезпечення України артилерійськими снарядами

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 16:15
Нідерланди вкладуть 260 млн євро в забезпечення України артилерійськими снарядами
Кайса Оллонгрен, Марк Рютте, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

У межах ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів за 12 місяців Нідерланди виділять 260 мільйонів євро на спільні закупівлі.

Про це у вівторок заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на засіданні очільників оборонних відомств держав ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу нідерландського Міноборони.

Як оголосила Оллонгрен, Нідерланди надають 260 мільйонів євро на проєкт зі спільної закупівлі для України боєприпасів калібру 155 мм.

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У березні Рада Єворосоюзу схвалила план із забезпечення України мільйоном боєприпасів протягом 12 місяців, який складається з трьох частин: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.

За словами топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля, станом на зараз держави Євросоюзу надали Україні 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів і 1300 ракет.

Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

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Теми: НідерландиУкраїнавійназброя
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