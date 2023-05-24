Нидерланды вложат 260 млн евро в обеспечение Украины артиллерийскими снарядами

В рамках инициативы Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов за 12 месяцев Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместные закупки.

Об этом во вторник заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на заседании руководителей оборонных ведомств государств ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу нидерландского Минобороны.

Как объявила Оллонгрен, Нидерланды предоставляют 260 миллионов евро на проект по совместной закупке для Украины боеприпасов калибра 155 мм.

В марте Совет Евросоюза одобрил план по обеспечению Украины миллионом боеприпасов в течение 12 месяцев, который состоит из трех частей: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

По словам топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля, по состоянию на сейчас государства Евросоюза предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров и 1300 ракет.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.