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Росіяни "евакуювали" військову документацію з Криму – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 24 травня 2023, 16:57
Росіяни евакуювали військову документацію з Криму – ЦНС
окупація КРИМУ, ФОТО З УКРІНФОРМУ

Російські окупанти вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з окупованого Криму.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Дослівно: "Росіяни евакуюють секретну документацію з півострова. На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління Збройних сил Росії".

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Деталі: ЦНС подякував українським партизанам на тимчасово окупованих територіях за інформацію. 

Теми: Кримокупаціяевакуація
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