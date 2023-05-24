Россияне "эвакуировали" военную документацию из Крыма – ЦНС
Среда, 24 мая 2023, 16:57
Российские оккупанты вывезли военную документацию и шифровальное оборудование из оккупированного Крыма.
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Дословно: "Россияне эвакуируют секретную документацию с полуострова. В начале мая россияне вывезли военную документацию с временно оккупированного Крыма на территорию РФ. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления Вооруженных сил России".
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