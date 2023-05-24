Польський генерал закликав готуватись до повстання в Білорусі

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає реальною перспективу збройного повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.

Таку думку Скшипчак висловив в етері телеканалу Polsat у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами польського генерала, в разі успіху контрнаступу України озброєні білоруси, які нині воюють на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

"Готуймось до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Річ у тім, що ми не повинні проспати цей момент. Ми повинні бути готові підтримати ті війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, так само, як ми допомагаємо українцям", – вважає Скшипчак.

Польський генерал вважає, що білоруський народ підтримає добровольців, які нині воюють в Україні, та "піде проти Лукашенка з ентузіазмом".

"У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому не дуже допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", – додав він, закликавши польську владу готуватись до масового напливу білорусів у Польщу в разі повстання.

Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко тривалий час не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.

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