Польский генерал призвал готовиться к восстанию в Беларуси

Бывший командующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает реальной перспективу вооруженного восстания в Беларуси и призвал Варшаву готовиться к такому сценарию.

Такое мнение Скшипчак высказал в эфире телеканала Polsat во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам польского генерала, в случае успеха контрнаступления Украины вооруженные белорусы, которые сейчас воюют на стороне украинских сил, могут инициировать свержение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, так же, как мы помогаем украинцам", – считает Скшипчак.

Польский генерал считает, что белорусский народ поддержит добровольцев, которые сейчас воюют в Украине, и "пойдет против Лукашенко с энтузиазмом".

"У него больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание. Россия ему не очень поможет, потому что у нее будут свои проблемы", – добавил он, призвав польские власти готовиться к массовому наплыву белорусов в Польшу в случае восстания.

Напомним, о состоянии белорусского лидера или о месте, где он сейчас находится, долгое время ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий 9 мая в Москве и Минске Лукашенко долгое время не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводили.

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Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента призвала готовиться "к любому сценарию".

Во вторник Лукашенко заявил, что болел, но из-за загруженного графика не успевал лечиться, и заверил, что "умирать не собирается".