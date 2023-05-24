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Міноборони РФ заявило, що їхній корабель-розвідник атакували безпілотники ЗСУ

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 17:42
Міноборони РФ заявило, що їхній корабель-розвідник атакували безпілотники ЗСУ
Фото: Крим.Реалії

Міністерство оборони РФ заявило, що вранці 24 травня розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту атакували швидкісні безпілотні кораблі ЗСУ.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту".

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Деталі: За версією російських загарбників, корабель виконував завдання по забезпеченню безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік" в економічній зоні Туреччини.

В Міноборони РФ похвалились, що начебто всі безпілотникиа знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

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Інформацію про атаку вранці розповсюдили російські воєнкори, але вона не мала підтвердження. В ЗСУ поки не коментують цю інформацію.

Теми: війнаУкраїнаРосіябезпілотники
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