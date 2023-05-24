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Міноборони РФ заявило, що їхній корабель-розвідник атакували безпілотники ЗСУ

Станіслав ПогоріловСереда, 24 травня 2023, 17:42
Міноборони РФ заявило, що їхній корабель-розвідник атакували безпілотники ЗСУ
Фото: Крим.Реалії

Міністерство оборони РФ заявило, що вранці 24 травня розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту атакували швидкісні безпілотні кораблі ЗСУ.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Сьогодні о 5 годині 30 хвилин Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту".

Деталі: За версією російських загарбників, корабель виконував завдання по забезпеченню безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік" в економічній зоні Туреччини.

В Міноборони РФ похвалились, що начебто всі безпілотникиа знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

Інформацію про атаку вранці розповсюдили російські воєнкори, але вона не мала підтвердження. В ЗСУ поки не коментують цю інформацію.

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Теми: війнаУкраїнаРосіябезпілотники
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