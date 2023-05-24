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Минобороны РФ заявило, что их корабль-разведчик атаковали беспилотники ВСУ

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 17:42
Минобороны РФ заявило, что их корабль-разведчик атаковали беспилотники ВСУ
Фото: Крым.Реалии

Министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота".

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Детали: По версии российских захватчиков, корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции.

В Минобороны РФ похвастались, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

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Информацию об атаке утром распространили российские военные, но она не имела подтверждения. В ВСУ пока не комментируют эту информацию.

Темы: войнаУкраинаРосcиябеспилотники
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