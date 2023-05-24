Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ заявило, что их корабль-разведчик атаковали беспилотники ВСУ

Станислав ПогориловСреда, 24 мая 2023, 17:42
Минобороны РФ заявило, что их корабль-разведчик атаковали беспилотники ВСУ
Фото: Крым.Реалии

Министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота".

Детали: По версии российских захватчиков, корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции.

В Минобороны РФ похвастались, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Информацию об атаке утром распространили российские военные, но она не имела подтверждения. В ВСУ пока не комментируют эту информацию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
война
Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о "ранении" Залужного
Нидерланды вложат 260 млн евро в обеспечение Украины артиллерийскими снарядами
Япония передала Украине около 100 военных автомобилей
Последние новости
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
17:21
Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно
17:06
Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры
Все новости...
Реклама: