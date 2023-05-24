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Ворог завдав 17 авіаційних ударів, на фронті було 23 зіткнення – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоСереда, 24 травня 2023, 19:07
Ворог завдав 17 авіаційних ударів, на фронті було 23 зіткнення – зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

У середу російські окупаційні війська завдали 17 авіаційних ударів, на фронті відбулося 23 бойові зіткнення.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Від початку доби 24 травня противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 23 бойові зіткнення на зазначених ділянках фронту.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. 

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва.

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На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора.

Про бойові дії в самому Бахмуті Генштаб не повідомляє.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Ворожих обстрілів зазнали десятки населених пунктів у прифронтових регіонах.

Повідомляється, що в свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Українські захисники знищили 2 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

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