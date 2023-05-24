Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг нанес 17 авиационных ударов, на фронте было 23 столкновения – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 19:07
Враг нанес 17 авиационных ударов, на фронте было 23 столкновения – сводка Генштаба
иллюстративное фото ВСУ

В среду российские оккупационные войска нанесли 17 авиационных ударов, на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: С начала суток 24 мая противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Реклама:

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего с начала суток произошло 23 боевых столкновения на указанных участках фронта.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора.

О боевых действиях в самом Бахмуте Генштаб не сообщает.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Степного.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись десятки населенных пунктов в прифронтовых регионах.

Сообщается, что в свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Украинские защитники уничтожили 2 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: