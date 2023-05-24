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Враг нанес 17 авиационных ударов, на фронте было 23 столкновения – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 19:07
Враг нанес 17 авиационных ударов, на фронте было 23 столкновения – сводка Генштаба
иллюстративное фото ВСУ

В среду российские оккупационные войска нанесли 17 авиационных ударов, на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: С начала суток 24 мая противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего с начала суток произошло 23 боевых столкновения на указанных участках фронта.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора.

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О боевых действиях в самом Бахмуте Генштаб не сообщает.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Степного.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Вражеским обстрелам подверглись десятки населенных пунктов в прифронтовых регионах.

Сообщается, что в свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Украинские защитники уничтожили 2 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

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