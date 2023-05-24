В Одесі готуються відкрити окремі пляжі

В Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах правового режиму воєнного стану.

Джерело: повідомлення Одеської військової районної адміністрації

Дослівно: "Спільний Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану".

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Деталі: Відповідний наказ видали начальник Одеської РВА та командувач ОУВ "Дунай".

Там наголосили, що це наказ не про відкриття пляжів, а про "умови за яких можуть бути відкриті пляжі".

Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяють прийняти після 5 червня.

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