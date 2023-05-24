В Одесі готуються відкрити окремі пляжі
Середа, 24 травня 2023, 19:27
В Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах правового режиму воєнного стану.
Джерело: повідомлення Одеської військової районної адміністрації
Дослівно: "Спільний Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану".
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Деталі: Відповідний наказ видали начальник Одеської РВА та командувач ОУВ "Дунай".
Там наголосили, що це наказ не про відкриття пляжів, а про "умови за яких можуть бути відкриті пляжі".
Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяють прийняти після 5 червня.
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Передісторія:
- Раніше речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що курортного сезону в Одесі у 2023 року не буде, а влада не відкриватиме пляжі для публічного доступу.