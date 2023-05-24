Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі готуються відкрити окремі пляжі

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 19:27
В Одесі готуються відкрити окремі пляжі
Фото ілюстративне

В Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах правового режиму воєнного стану.

Джерело: повідомлення Одеської військової районної адміністрації

Дослівно: "Спільний Наказ визначає комплекс заходів, за умови виконання яких буде надано можливість доступу для відвідування громадянами окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі, в межах берегової лінії міста Одеси - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану".

Деталі: Відповідний наказ видали начальник Одеської РВА та командувач ОУВ "Дунай".

Там наголосили, що це наказ не про відкриття пляжів, а про "умови за яких можуть бути відкриті пляжі".

Остаточне рішення про відкриття пляжів обіцяють прийняти після 5 червня.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що курортного сезону в Одесі у 2023 року не буде, а влада не відкриватиме пляжі для публічного доступу.

Теми: Одесапляжівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Одеса
Провулок Йогансена замість Невського: Одеса масово перейменовує вулиці
Довічне отримав ексміліціонер, який готував вибухи на Одеській залізниці
В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги – ЗМІ
Останні новини
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
Усі новини...
Реклама: