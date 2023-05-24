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Путін боїться, що його вб’ють, а ми все ближче − ГУР

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 20:08
Путін боїться, що його вб’ють, а ми все ближче − ГУР
Володимир Путін. Фото з сайту kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін очолює список "кандидатів" на знищення українськими спецпризначенцями, а Кримський міст досі не знищили, щоб росіяни могли втекти з півострова.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю німецькому виданню Welt, якого цитує Укрінформ

Пряма мова Скібіцького: "Він (Путін − ред.) помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, можливо, він боїться також бути вбитим своїми… Він лише зараз починає висовувати голову, і якщо він це робить, то ми не впевнені, що це насправді він".  

Деталі: На запитання, чи стоїть ГУР за атаками на російських пропагандистів, Скібіцький сказав, що це не важливі цілі, натомість пріоритет спецпризначенців − знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати. Зокрема, за його словами, українська розвідка намагається ліквідувати лідера "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Скібіцький також додав, що ГУР уважно стежить за всіма пересуваннями, командними центрами та позиціями на передовій. 

Крім того, він підтвердив, що атаки на об’єкти критичної інфраструктури на території Росії – це справа різних українських відомств. Це роблять для того, щоб перервати логістичні ланцюги окупантів.

Щодо тимчасово окупованого Криму, то, за словами Скібіцького, там не так багато критичної інфраструктури, яку можна було б знищити, щоб завадити доставці зброї.

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Водночас він зазначив, що там є і представники розвідки, і партизани, які "цілком здатні вдарити".

Скібіцький зауважив, що Кримський міст все ще стоїть, бо Україна хоче дати можливість росіянам тікати з півострова.

Теми: розвідкаПутінКерченський міст
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