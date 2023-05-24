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Путин боится, что его убьют, а мы все ближе − ГУР

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 20:08
Путин боится, что его убьют, а мы все ближе − ГУР
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин возглавляет список "кандидатов" на уничтожение украинскими спецназовцами, а Крымский мост до сих пор не уничтожен, чтобы россияне могли сбежать с полуострова.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Скибицкого: "Он (Путин − ред.) замечает, что мы все ближе к нему приближаемся, но, возможно, он боится также быть убитым своими... Он только сейчас начинает высовывать голову, и если он это делает, то мы не уверены, что это на самом деле он".

Детали: На вопрос, стоит ли ГУР за атаками на российских пропагандистов, Скибицкий сказал, что это не важные цели, а приоритет спецназовцев − уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать.

В частности, по его словам, украинская разведка пытается ликвидировать лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Скибицкий также добавил, что ГУР внимательно следит за всеми передвижениями, командными центрами и позициями на передовой. 

Кроме того, он подтвердил, что атаки на объекты критической инфраструктуры на территории России − это дело рук разных украинских ведомств. Это делают для того, чтобы прервать логистические цепи оккупантов.

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Что касается временно оккупированного Крыма, то, по словам Скибицкого, там не так много критической инфраструктуры, которую можно было бы уничтожить, чтобы помешать доставке оружия.

В то же время он отметил, что там есть и представители разведки, и партизаны, которые "вполне способны ударить".

Скибицкий отметил, что Крымский мост все еще стоит, потому что Украина хочет дать возможность россиянам бежать с полуострова.

Темы: разведкаПутинКерченский мост
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