Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин боится, что его убьют, а мы все ближе − ГУР

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 20:08
Путин боится, что его убьют, а мы все ближе − ГУР
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин возглавляет список "кандидатов" на уничтожение украинскими спецназовцами, а Крымский мост до сих пор не уничтожен, чтобы россияне могли сбежать с полуострова.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Скибицкого: "Он (Путин − ред.) замечает, что мы все ближе к нему приближаемся, но, возможно, он боится также быть убитым своими... Он только сейчас начинает высовывать голову, и если он это делает, то мы не уверены, что это на самом деле он".

Реклама:

Детали: На вопрос, стоит ли ГУР за атаками на российских пропагандистов, Скибицкий сказал, что это не важные цели, а приоритет спецназовцев − уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать.

В частности, по его словам, украинская разведка пытается ликвидировать лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Скибицкий также добавил, что ГУР внимательно следит за всеми передвижениями, командными центрами и позициями на передовой. 

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, он подтвердил, что атаки на объекты критической инфраструктуры на территории России − это дело рук разных украинских ведомств. Это делают для того, чтобы прервать логистические цепи оккупантов.

Что касается временно оккупированного Крыма, то, по словам Скибицкого, там не так много критической инфраструктуры, которую можно было бы уничтожить, чтобы помешать доставке оружия.

В то же время он отметил, что там есть и представители разведки, и партизаны, которые "вполне способны ударить".

Скибицкий отметил, что Крымский мост все еще стоит, потому что Украина хочет дать возможность россиянам бежать с полуострова.

Темы: разведкаПутинКерченский мост
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
разведка
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: