Чемпіон України з боксу Онищенко загинув під Бахмутом
Середа, 24 травня 2023, 20:37
Майстер спорту з боксу та чемпіон України серед юнаків та юніорів Олександр Онищенко загинув під Бахмутом на Донеччині.
Джерело: Федерація боксу України у Facebook
Дослівно Федерація: "Олександр Онищенко − майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", член збірної команди України з боксу.
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Олександр загинув під Бахмутом, боронячи Батьківщину від російського ворога".
Деталі: Повідомляється, що героя проводжали в останній шлях 24 травня.
Федерація боксу висловила співчуття родині загиблого воїна.
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