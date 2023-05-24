Чемпіон України з боксу Онищенко загинув під Бахмутом

Майстер спорту з боксу та чемпіон України серед юнаків та юніорів Олександр Онищенко загинув під Бахмутом на Донеччині.

Джерело: Федерація боксу України у Facebook

Дослівно Федерація: "Олександр Онищенко − майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", член збірної команди України з боксу.

Реклама:

Олександр загинув під Бахмутом, боронячи Батьківщину від російського ворога".

Деталі: Повідомляється, що героя проводжали в останній шлях 24 травня.

Федерація боксу висловила співчуття родині загиблого воїна.