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Чемпіон України з боксу Онищенко загинув під Бахмутом

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 20:37
Чемпіон України з боксу Онищенко загинув під Бахмутом
Олександр Онищенко. Фото з Facebook Федерації боксу України

Майстер спорту з боксу та чемпіон України серед юнаків та юніорів Олександр Онищенко загинув під Бахмутом на Донеччині.

Джерело: Федерація боксу України у Facebook

Дослівно Федерація: "Олександр Онищенко − майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", член збірної команди України з боксу.

Олександр загинув під Бахмутом, боронячи Батьківщину від російського ворога".

Деталі: Повідомляється, що героя проводжали в останній шлях 24 травня.

Федерація боксу висловила співчуття родині загиблого воїна.

Теми: війнаспорт
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