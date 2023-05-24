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Чемпион Украины по боксу Онищенко погиб под Бахмутом

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 20:37
Чемпион Украины по боксу Онищенко погиб под Бахмутом
Александр Онищенко. Фото из Facebook Федерации бокса Украины

Мастер спорта по боксу и чемпион Украины среди юношей и юниоров Александр Онищенко погиб под Бахмутом в Донецкой области.

Источник: Федерация бокса Украины в Facebook

Дословно Федерация: "Александр Онищенко − мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", член сборной команды Украины по боксу.

Александр погиб под Бахмутом, защищая Родину от российского врага".

Детали: Сообщается, что героя провожали в последний путь 24 мая.

Федерация бокса выразила соболезнования семье погибшего воина.

Темы: войнаспорт
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