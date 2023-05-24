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Зеленський звернувся до народу Ірану через "Шахеди": Для чого вам цинічні вбивства?

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 22:35
Зеленський звернувся до народу Ірану через Шахеди: Для чого вам цинічні вбивства?
Володимир Зеленський. Фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану, щоб той не ставав співучасником кривавої російської війни, яка використовує іранські дрони-камікадзе для вбивства цивільних українців.

Джерело: президент у щоденному зверненні увечері 24 травня

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні, зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?

Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати".

Деталі: Зеленський голосив, що хоч українці і навчилися збивати більшість дронів-камікадзе, які Іран передає Росії, але все ж є і влучання, і жертви.

Пряма мова президента: "Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "Шахед" б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю.

Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни?"

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Деталі: Зеленський додав, що у результаті допомоги агресору Іран лиш отримує іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми.

Він висловив упевненість, що люди Ірану мають бути на іншому боці історії – не зі злом.

"Росія почала цю війну заради поневолення. Це війна колонізатора проти сусідньої нації…. Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії", − підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийІранРосіябезпілотники
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