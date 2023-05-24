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Зеленский обратился к народу Ирана из-за "Шахедов": Зачем вам циничные убийства?

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 22:35
Зеленский обратился к народу Ирана из-за Шахедов: Зачем вам циничные убийства?
Владимир Зеленский. Фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, чтобы тот не становился соучастникам кровавой российской войны, которая использует иранские дроны-камикадзе для убийства гражданских украинцев.

Источник: президент в ежедневном обращении вечером 24 мая

Прямая речь Зеленского: "Сегодня, несмотря на то, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем − к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла?

Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать".

Детали: Зеленский заявил, что хоть украинцы и научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть и попадания, и жертвы.

Прямая речь президента: "Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", унося жизни уже тех, кто спасал жизни других... Для чего такие циничные убийства Ирану? Руками России, но вашим, вашим оружием.

Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или в Саккезе, или в любом другом городе вашей страны?"

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Детали: Зеленский добавил, что в результате помощи агрессору Иран тольуко получает еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы.

Он выразил уверенность, что люди Ирана должны быть на другой стороне истории − не со злом.

"Россия начала эту войну ради порабощения. Это война колонизатора против соседней нации.... Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши "Шахеды", которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", − подытожил Зеленский.

Темы: ЗеленскийИранРосcиябеспилотники
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