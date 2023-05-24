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Зеленский обратился к народу Ирана из-за "Шахедов": Зачем вам циничные убийства?

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 22:35
Зеленский обратился к народу Ирана из-за Шахедов: Зачем вам циничные убийства?
Владимир Зеленский. Фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, чтобы тот не становился соучастникам кровавой российской войны, которая использует иранские дроны-камикадзе для убийства гражданских украинцев.

Источник: президент в ежедневном обращении вечером 24 мая

Прямая речь Зеленского: "Сегодня, несмотря на то, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем − к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла?

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Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать".

Детали: Зеленский заявил, что хоть украинцы и научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть и попадания, и жертвы.

Прямая речь президента: "Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", унося жизни уже тех, кто спасал жизни других... Для чего такие циничные убийства Ирану? Руками России, но вашим, вашим оружием.

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Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или в Саккезе, или в любом другом городе вашей страны?"

Детали: Зеленский добавил, что в результате помощи агрессору Иран тольуко получает еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы.

Он выразил уверенность, что люди Ирана должны быть на другой стороне истории − не со злом.

"Россия начала эту войну ради порабощения. Это война колонизатора против соседней нации.... Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши "Шахеды", которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", − подытожил Зеленский.

Темы: ЗеленскийИранРосcиябеспилотники
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