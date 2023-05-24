Норвегія підтримає підготовку українських пілотів на F-16

Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів та персоналу на винищувачах F-16.

Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Глава Міноборони Норвегії у середу поінформував парламент про рішення уряду підтримати навчання українських пілотів.

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"Норвегія розгляне різні способи сприяння навчанню та підготовці українського персоналу на винищувачах F-16", – сказав Грам.

Сполучені Штати та кілька європейських країн зазначили, що позитивно ставляться до підготовки українського персоналу на F-16.

За його словами, уряд Норвегії позитивно ставиться до ініціативи створення так званої "коаліції винищувачів". "Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як ми можемо зробити свій внесок у навчання", – сказав Грам.

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Норвезькі літаки F-16 були виведені з експлуатації минулого року після 42 років служби.

У листопаді того ж року уряд підписав угоду з Румунією про продаж 32 норвезьких винищувачів F-16, але літаки досі в Норвегії. За словами Збройних сил Норвегії, вони повинні пройти масштабну модернізацію, перш ніж їх можна буде передати до Румунії.

Водночас Норвегія уклала контракт з компанією Draken International на продаж до 12 літаків F-16 для навчання пілотів. Обидві угоди залежать від схвалення американської та норвезької влади, і процедура все ще триває.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, однак, за його словами, можливий внесок Берліна може бути незначним.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.