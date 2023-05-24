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Норвегия поддержит подготовку украинских пилотов на F-16

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 22:58
Норвегия поддержит подготовку украинских пилотов на F-16
Норвежский истребитель F-16BM. Фото иллюстративное Getty Images

Норвегия поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16.

Об этом заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Глава Минобороны Норвегии в среду проинформировал парламент о решении правительства поддержать обучение украинских пилотов.

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"Норвегия рассмотрит разные способы содействия обучению и подготовке украинского персонала на истребителях F-16", – сказал Грамм.

По его словам, правительство Норвегии положительно относится к инициативе создания "коалиции истребителей". "Вместе с союзниками и партнерами Норвегия сейчас оценивает, как мы можем внести свой вклад в обучение", – сказал Грамм.

Норвежские самолеты F-16 были выведены из эксплуатации в прошлом году после 42 лет службы.

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В ноябре того же года правительство подписало соглашение с Румынией о продаже 32 норвежских истребителей F-16, но самолеты до сих пор в Норвегии. По словам Вооруженных сил Норвегии, они должны пройти масштабную модернизацию, прежде чем их можно будет передать в Румынию.

В то же время, Норвегия заключила контракт с компанией Draken International на продажу до 12 самолетов F-16 для обучения пилотов. Оба соглашения зависят от одобрения американских и норвежских властей, и процедура все еще продолжается.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, однако, по его словам, возможный вклад Берлина может быть незначительным.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.

Темы: Норвегияпомощь Украинеистребители
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