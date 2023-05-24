Робимо все, щоб нові винищувачі були в нашому небі якнайшвидше − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить усе можливе, що скоротити час до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 24 травня

Пряма мова Зеленського: "Цей глобальний крок (поява авіаційної коаліції − ред.) дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною.

А з іншого боку, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме – буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою".

Деталі: За його словами, це буде сигнал, що російський терор програв, а світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв.

Президент запевнив, що Україна підготує всю необхідну базу, щоб цей "авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно".

"Наші воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від нас навіть не очікували. З літаками, я впевнений, буде так само успішно.

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Головне – швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями й реальним захистом нашого неба", − підсумував Зеленський.