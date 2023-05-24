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Делаем все, чтобы новые истребители были в нашем небе как можно быстрее − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 23:22
Делаем все, чтобы новые истребители были в нашем небе как можно быстрее − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все возможное, что сократить время до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 24 мая

Прямая речь Зеленского: "Этот глобальный шаг (появление авиационной коалиции − ред.) позволит расширить наши оборонные возможности. Потому что только с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной.

А с другой стороны, первый же украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять − будет слабее, будет становиться еще более изолированной".

Детали: По его словам, это будет сигнал, что российский террор проиграл, а мир, который основан на уважении к независимым нациям и к праву народов самим выбирать свой путь, выстоял.

Президент заверил, что Украина подготовит всю необходимую базу, чтобы этот "авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно".

"Наши воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием так результативно, как от нас даже не ожидали. С самолетами, я уверен, будет так же успешно.

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Главное − скорость тренировки и поставки, то есть время, которое пройдет между решениями и реальной защитой нашего неба", − подытожил Зеленский.

Темы: Зеленскийистребители
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