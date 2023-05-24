Прем’єр Латвії: Якщо Україна після війни не буде в НАТО, в Європі не буде реального миру

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає обов’язковим прийняття України до Північноатлантичного Альянсу по завершенні війни, оскільки інакше не вдасться гарантувати мир і безпеку на континенті.

Про це Каріньш заявив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Латвійський прем’єр підкреслив необхідність подальшої військової допомоги Україні "стільки, скільки буде необхідно, поки вона зрештою не переможе у своїй війні проти цілком невиправданої агресії, яку Росія здійснює проти суверенної країни".

"Зрештою, видається цілком очевидним, що наприкінці війни, аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути державою-членом НАТО", – зазначив він.

"Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та можливе повторення всього цього (війни – ред.) – це лише питання часу", – вважає Каріньш.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Водночас він визнав, що Україна не зможе вступити до Альянсу під час війни.

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