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Прем’єр Латвії: Якщо Україна після війни не буде в НАТО, в Європі не буде реального миру

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 23:44
Прем’єр Латвії: Якщо Україна після війни не буде в НАТО, в Європі не буде реального миру
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає обов’язковим прийняття України до Північноатлантичного Альянсу по завершенні війни, оскільки інакше не вдасться гарантувати мир і безпеку на континенті.

Про це Каріньш заявив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Латвійський прем’єр підкреслив необхідність подальшої військової допомоги Україні "стільки, скільки буде необхідно, поки вона зрештою не переможе у своїй війні проти цілком невиправданої агресії, яку Росія здійснює проти суверенної країни".

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"Зрештою, видається цілком очевидним, що наприкінці війни, аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна бути державою-членом НАТО", – зазначив він.

"Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та можливе повторення всього цього (війни – ред.) – це лише питання часу", – вважає Каріньш.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

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Водночас він визнав, що Україна не зможе вступити до Альянсу під час війни.

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Теми: ЛатвіяУкраїнаНАТО
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