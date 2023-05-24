Премьер Латвии: Если Украина после войны не будет в НАТО, в Европе не будет реального мира

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает обязательным принятие Украины в Североатлантический Альянс по завершении войны, поскольку иначе не удастся гарантировать мир и безопасность на континенте.

Об этом Кариньш заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Латвийский премьер подчеркнул необходимость дальнейшей военной помощи Украине "столько, сколько будет необходимо, пока она в конце концов не победит в своей войне против вполне неоправданной агрессии, которую Россия осуществляет против суверенной страны".

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"В конце концов, представляется вполне очевидным, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО", – отметил он.

"Ведь если Украина выиграет войну, освободит территории от российских оккупантов и не будет членом НАТО, перевооружение России, ее перегруппировка и возможное повторение всего этого (войны – ред.) – это лишь вопрос времени", – считает Кариньш.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

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В то же время он признал, что Украина не сможет вступить в Альянс во время войны.

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