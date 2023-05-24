Зеленський: Наш захист вдосконалюється швидше, ніж РФ змінює тактику

Уламки збитого "Шахеда" на Київщині. Фото з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Повітряні сили уже збили близько 900 дронів-камікадзе "Шахед" із близько 1 160-ти, які Росія запустила по Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 24 травня

Пряма мова Зеленського: "Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські "Шахеди", то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1 160 "Шахедів". Більшість – збиваємо".

Деталі: Він також підкреслив, що Україна постійно шукає інструменти, щоб збивати усі іранські дрони.

Президент додав, що зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів, використовуючи різні типи ракет, різні типи дронів.

"Дякую нашим Повітряним силам, усім нашим захисникам неба, нашій розвідці – за те, що наш захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терор", − підсумував Зеленський.