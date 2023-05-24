Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Наш захист вдосконалюється швидше, ніж РФ змінює тактику

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 23:59
Зеленський: Наш захист вдосконалюється швидше, ніж РФ змінює тактику
Уламки збитого "Шахеда" на Київщині. Фото з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Повітряні сили уже збили близько 900 дронів-камікадзе "Шахед" із близько 1 160-ти, які Росія запустила по Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 24 травня 

Пряма мова Зеленського: "Якщо взяти, до прикладу, лише одне знаряддя російського терору – іранські "Шахеди", то на сьогодні на рахунку наших воїнів майже 900 цих збитих дронів. Загалом же проти України було застосовано близько 1 160 "Шахедів". Більшість – збиваємо".

Деталі: Він також підкреслив, що Україна постійно шукає інструменти, щоб збивати усі іранські дрони.

Президент додав, що зараз Росія дедалі частіше вдається до так званих комбінованих ударів, використовуючи різні типи ракет, різні типи дронів.

"Дякую нашим Повітряним силам, усім нашим захисникам неба, нашій розвідці – за те, що наш захист удосконалюється швидше, ніж Росія встигає змінювати свою тактику терор", − підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийбезпілотникиРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Зеленський
Робимо все, щоб нові винищувачі були в нашому небі якнайшвидше − Зеленський
Зеленський звернувся до народу Ірану через "Шахеди": Для чого вам цинічні вбивства?
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
Останні новини
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
Усі новини...
Реклама: