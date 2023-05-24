Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Наша защита совершенствуется быстрее, чем РФ меняет тактику

Ирина БалачукСреда, 24 мая 2023, 23:59
Зеленский: Наша защита совершенствуется быстрее, чем РФ меняет тактику
Обломки сбитого "Шахеда" на Киевщине. Фото из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Воздушные силы уже сбили около 900 дронов-камикадзе "Шахед" из около 1 160-ти, которые Россия запустила по Украине.

Источник: президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 24 мая 

Прямая речь Зеленского: "Если взять, к примеру, только одно орудие российского террора − иранские "Шахеды", то на сегодня на счету наших воинов почти 900 этих сбитых дронов. В общем же против Украины было применено около 1 160 "Шахедов". Большинство − сбиваем".

Реклама:

Детали: Он также подчеркнул, что Украина постоянно ищет инструменты, чтобы сбивать все иранские дроны.

Президент добавил, что сейчас Россия все чаще прибегает к так называемым комбинированным ударам, используя различные типы ракет, различные типы дронов.

"Спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим защитникам неба, нашей разведке − за то, что наша защита совершенствуется быстрее, чем Россия успевает менять свою тактику террора", − подытожил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийбеспилотникиРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: