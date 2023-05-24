Зеленский: Наша защита совершенствуется быстрее, чем РФ меняет тактику

Воздушные силы уже сбили около 900 дронов-камикадзе "Шахед" из около 1 160-ти, которые Россия запустила по Украине.

Источник: президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 24 мая

Прямая речь Зеленского: "Если взять, к примеру, только одно орудие российского террора − иранские "Шахеды", то на сегодня на счету наших воинов почти 900 этих сбитых дронов. В общем же против Украины было применено около 1 160 "Шахедов". Большинство − сбиваем".

Детали: Он также подчеркнул, что Украина постоянно ищет инструменты, чтобы сбивать все иранские дроны.

Президент добавил, что сейчас Россия все чаще прибегает к так называемым комбинированным ударам, используя различные типы ракет, различные типы дронов.

"Спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим защитникам неба, нашей разведке − за то, что наша защита совершенствуется быстрее, чем Россия успевает менять свою тактику террора", − подытожил Зеленский.