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У низціі областей оголошували тривогу, на підступах до Києва працювала ППО

"Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 00:28
У низціі областей оголошували тривогу, на підступах до Києва працювала ППО
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У Києві та в областях України в ніч на 25 травня була оголошена повітряна тривога, повідомили й про роботу ППО на підступах до Києва і в області.

Джерело: мапа повітряних тривог, КМВА, КОВА

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися до опівночі з південних і північно-центральних областей, а також у Києві та області.

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Дослівно КМВА: "В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Дослівно КОВА: "У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють".

Оновлено: Згодом повітряна тривога поширилася у південних, центральних і західних областях. Моніторинги й офіційні Телеграм-канали повідомили про загрозу ворожих БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

 

Після 3 години ночі в областях, крім західних, почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

О 4:25 відбої почалися і в західних областях.

О 5:47 відбої оголосили в усіх західних областях.

Теми: повітряна тривогаППОКиївКиївська область
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