В ряде областей объявили тревогу, на подступах к Киеву работает ПВО

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 мая была объявлена воздушная тревога, сообщили и о работе ПВО на подступах к Киеву.

Источник: карта воздушных тревог, КГВА, КОВА

Детали: Воздушная тревога начала распространяться до полуночи из южных и северо-центральных областей, а также в Киеве и области.

Дословно КГВА: "В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Дословно КОВА: "В Киевской области опасность применения вражеских БпЛА. Силы ПВО уже работают".

Обновлено: Позже воздушная тревога распространилась в южных, центральных и западных областях. Мониторинги и официальные Телеграмм-каналы сообщили об угрозе вражеских БпЛА.

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После 3 часов ночи в областях, кроме западных, начали объявлять отбои воздушной тревоги.

В 4:25 отбои начались и в западных областях.

В 5:47 отбои объявили во всех западных областях.