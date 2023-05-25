Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ряде областей объявили тревогу, на подступах к Киеву работает ПВО

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 00:28
В ряде областей объявили тревогу, на подступах к Киеву работает ПВО

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 мая была объявлена воздушная тревога, сообщили и о работе ПВО на подступах к Киеву.

Источник: карта воздушных тревог, КГВА, КОВА

Детали: Воздушная тревога начала распространяться до полуночи из южных и северо-центральных областей, а также в Киеве и области.

Дословно КГВА: "В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Дословно КОВА: "В Киевской области опасность применения вражеских БпЛА. Силы ПВО уже работают".

Обновлено: Позже воздушная тревога распространилась в южных, центральных и западных областях. Мониторинги и официальные Телеграмм-каналы сообщили об угрозе вражеских БпЛА.

 

ВИДЕО ДНЯ

После 3 часов ночи в областях, кроме западных, начали объявлять отбои воздушной тревоги.

В 4:25 отбои начались и в западных областях.

В 5:47 отбои объявили во всех западных областях.

Темы: воздушная тревогаПВОКиевКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги – СМИ
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: