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В МНС Росії спростували інформацію про пожежу в будівлі Міноборони

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 01:18
В МНС Росії спростували інформацію про пожежу в будівлі Міноборони
будівля міноборони рф, ілюстративне фото mosprogulka.ru

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляли про пожежу в будівлі Міністерства оборони Росії в центрі Москви, згодом МНС РФ спростувало факт пожежі.

Джерело: так званий росЗМІ ТАСС із посиланням на екстрені служби

Дослівно: "У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів".

Оновлено: Згодом у МНС Росії повідомили, що не виявили пожежі в буділі Міноборони РФ.

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Теми: Росіяпожежа
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