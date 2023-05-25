В МНС Росії спростували інформацію про пожежу в будівлі Міноборони

Пропагандистські російські ЗМІ повідомляли про пожежу в будівлі Міністерства оборони Росії в центрі Москви, згодом МНС РФ спростувало факт пожежі.

Джерело: так званий росЗМІ ТАСС із посиланням на екстрені служби

Дослівно: "У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів".

Оновлено: Згодом у МНС Росії повідомили, що не виявили пожежі в буділі Міноборони РФ.