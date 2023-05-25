В МНС Росії спростували інформацію про пожежу в будівлі Міноборони
Четвер, 25 травня 2023, 01:18
Пропагандистські російські ЗМІ повідомляли про пожежу в будівлі Міністерства оборони Росії в центрі Москви, згодом МНС РФ спростувало факт пожежі.
Джерело: так званий росЗМІ ТАСС із посиланням на екстрені служби
Дослівно: "У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів".
Оновлено: Згодом у МНС Росії повідомили, що не виявили пожежі в буділі Міноборони РФ.
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