В МЧС России опровергли информацию о пожаре в здании Минобороны

Пропагандистские российские СМИ сообщали о пожаре в здании Министерства обороны России в центре Москвы, впоследствии МЧС РФ опровергло факт пожара.

Источник: так называемый росСМИ ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Дословно: "В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов".

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Обновлено: Позже в МЧС России сообщили, что не обнаружили пожара в здании Минобороны РФ.