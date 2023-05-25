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В МЧС России опровергли информацию о пожаре в здании Минобороны

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 01:18
В МЧС России опровергли информацию о пожаре в здании Минобороны
здание минобороны рф, иллюстративное фото mosprogulka.ru

Пропагандистские российские СМИ сообщали о пожаре в здании Министерства обороны России в центре Москвы, впоследствии МЧС РФ опровергло факт пожара.

Источник: так называемый росСМИ ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Дословно: "В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов".

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Обновлено: Позже в МЧС России сообщили, что не обнаружили пожара в здании Минобороны РФ.

Темы: Росcияпожар
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