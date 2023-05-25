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Російські поліцейські залякують жителів Луганщини і змушують отримувати паспорти РФ – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 05:58
Російські поліцейські залякують жителів Луганщини і змушують отримувати паспорти РФ – спротив
Фото з facebook Консульського відділу Посольства Росії в США

На окупованих територіях Луганської області співробітники міністерства внутрішніх справ Росії залякують місцевих мешканців і змушують оформляти паспорти РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На ТОТ Луганщини прибули співробітники міністерства внутрішніх справ рф, які залякують місцевих мешканців, щоб ті отримали російські "паспорти".

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Деталі: У ЦНС зазначають, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксована присутність працівників регіональних управлінь із питань міграції МВС РФ.

Вони, за даними спротиву, погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на ТОТ буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського "паспорта".

Теми: окупаціяЛуганська областьпаспортРосія
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