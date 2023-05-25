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Российские полицейские запугивают жителей Луганщины и заставляют получать паспорта РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 05:58
Российские полицейские запугивают жителей Луганщины и заставляют получать паспорта РФ – сопротивление
Фото из facebook Консульского отдела Посольства России в США

На оккупированных территориях Луганской области сотрудники министерства внутренних дел России запугивают местных жителей и заставляют оформлять паспорта РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На ВОТ Луганщины прибыли сотрудники министерства внутренних дел рф, которые запугивают местных жителей, чтобы те получили российские "паспорта".

Детали: В ЦНС отмечают, что на временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ.

Они, по данным сопротивления, угрожают местным жителям, утверждая, что на ВОТ будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского "паспорта".

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Темы: оккупацияЛуганская областьпаспорт Росcия
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