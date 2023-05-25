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У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 09:20
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Вночі 25 травня сили ППО збили ворожий безпілотник над Чернівецькою областю, внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Джерело: голова військової адміністрації Руслан Запаранюк

Пряма мова: "Над територією області силами ППО збито БПЛА. Відповідні служби працюють. Подробиці згодом".

Доповнено: Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що о 04:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БПЛА "Шахед-136" виникла пожежа в гаражі, пошкоджено 3 житлових будинки. Уламками пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі.

Інформація про постраждалих не надходила.

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Теми: Чернівецька областьбезпілотникиППОвійна
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