В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
Четверг, 25 мая 2023, 09:20
Ночью 25 мая силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Черновицкой областью, в результате падения обломков возник пожар.
Источник: глава военной администрации Руслан Запаранюк
Прямая речь: "Над территорией области силами ПВО сбит БПЛА. Соответствующие службы работают. Подробности позже".
Дополнено: Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что в 04:18 в Днестровском районе Черновицкой области в результате падения обломков БПЛА "Шахед-136" возник пожар в гараже, повреждены 3 жилых дома. Обломками повреждены две линии электропередач. Сейчас отключено 140 абонентов в Днестровском районе.
Информация о пострадавших не поступала.
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