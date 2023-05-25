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В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 09:20
В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Ночью 25 мая силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Черновицкой областью, в результате падения обломков возник пожар.

Источник: глава военной администрации Руслан Запаранюк

Прямая речь: "Над территорией области силами ПВО сбит БПЛА. Соответствующие службы работают. Подробности позже".

Дополнено: Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что в 04:18 в Днестровском районе Черновицкой области в результате падения обломков БПЛА "Шахед-136" возник пожар в гараже, повреждены 3 жилых дома. Обломками повреждены две линии электропередач. Сейчас отключено 140 абонентов в Днестровском районе.

Информация о пострадавших не поступала.

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Темы: Черновицкая областьбеспилотникиПВОвойна
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