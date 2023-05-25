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Над Миколаївщиною та Одещиною збито 4 ворожих "Шахеди" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 07:20
Над Миколаївщиною та Одещиною збито 4 ворожих Шахеди – ОК Південь
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Під час ворожої атаки дронами над Миколаївською та Одеською областями українські захисники збили 4 "Шахеди".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: У командуванні повідомляють, що протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.

В ОК додають, що всього з початку застосування російськими військами іранських дронів, Силами оборони півдня України знищено 357 "Shahed-131/136".

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Теми: Одеська областьМиколаївська областьбезпілотникиШахед
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