Над Николаевской и Одесской областями сбиты 4 вражеских "Шахеды" – ОК "Юг"

Во время вражеской атаки дронами над Николаевской и Одесской областями украинские защитники сбили 4 "Шахеды".

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В командовании сообщают, что в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбито 3 дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Николаевской областью и еще 1 над Одесской областью. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено.

В ОК добавляют, что всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 357 "Shahed-131/136".