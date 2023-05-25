Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Николаевской и Одесской областями сбиты 4 вражеских "Шахеды" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 07:20
Над Николаевской и Одесской областями сбиты 4 вражеских Шахеды – ОК Юг
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Во время вражеской атаки дронами над Николаевской и Одесской областями украинские защитники сбили 4 "Шахеды".

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В командовании сообщают, что в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбито 3 дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Николаевской областью и еще 1 над Одесской областью. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено.

Реклама:

В ОК добавляют, что всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 357 "Shahed-131/136".

Темы: Одесская областьНиколаевская областьбеспилотникиШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Одесская область
Заступника одеського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
В Одесской области прогремели взрывы: работала ПВО
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: