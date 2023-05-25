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Над Николаевской и Одесской областями сбиты 4 вражеских "Шахеды" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 07:20
Над Николаевской и Одесской областями сбиты 4 вражеских Шахеды – ОК Юг
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Во время вражеской атаки дронами над Николаевской и Одесской областями украинские защитники сбили 4 "Шахеды".

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В командовании сообщают, что в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбито 3 дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Николаевской областью и еще 1 над Одесской областью. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено.

В ОК добавляют, что всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 357 "Shahed-131/136".

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Темы: Одесская областьНиколаевская областьбеспилотникиШахед
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