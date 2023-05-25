Захисники знищили ще пів тисячі окупантів і 20 артилерійських систем ворога

Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників, 36 безпілотників, 20 артилерійських систем ворога та іншу техніку.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3795 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,

артилерійських систем – 3359 (+20) од,

РСЗВ – 570 (+0) од,

засобів ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),

крилатих ракет ‒ 1015 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 444 (+4).