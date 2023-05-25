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Захисники знищили ще пів тисячі окупантів і 20 артилерійських систем ворога

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 08:00
Захисники знищили ще пів тисячі окупантів і 20 артилерійських систем ворога
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників, 36 безпілотників, 20 артилерійських систем ворога та іншу техніку.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3795 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3359 (+20) од,
  • РСЗВ  – 570 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
  • крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

Теми: війнаГенштаб
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