Захисники знищили ще пів тисячі окупантів і 20 артилерійських систем ворога
Четвер, 25 травня 2023, 08:00
Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників, 36 безпілотників, 20 артилерійських систем ворога та іншу техніку.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3795 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
- артилерійських систем – 3359 (+20) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 444 (+4).
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