Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники знищили ще пів тисячі окупантів і 20 артилерійських систем ворога

Ольга Глущенко Четвер, 25 травня 2023, 08:00
Захисники знищили ще пів тисячі окупантів і 20 артилерійських систем ворога
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників, 36 безпілотників, 20 артилерійських систем ворога та іншу техніку.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3795 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3359 (+20) од,
  • РСЗВ  – 570 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
  • крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
війна
Над Чернівецькою областю ППО збила ворожий дрон
Ворог зосереджує зусилля на 5 напрямках – зведення
ППО знищила всі ворожі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва – КМВА
Останні новини
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
Усі новини...
Реклама: