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Защитники уничтожили еще полтысячи оккупантов и 20 артиллерийских систем врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 мая 2023, 08:00
Защитники уничтожили еще полтысячи оккупантов и 20 артиллерийских систем врага
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 500 захватчиков, 36 беспилотников, 20 артиллерийских систем врага и другую технику.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 205260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3795 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 3359 (+20) ед,
  • РСЗО ‒ 570 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 327 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 309 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2907 (+36),
  • крылатых ракет ‒ 1015 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6148 (+2) ед,
  • специальной техники ‒ 444 (+4).

Темы: войнаГенштаб
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