Защитники уничтожили еще полтысячи оккупантов и 20 артиллерийских систем врага
Четверг, 25 мая 2023, 08:00
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 500 захватчиков, 36 беспилотников, 20 артиллерийских систем врага и другую технику.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 205260 (+500) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3795 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8) ед,
- артиллерийских систем ‒ 3359 (+20) ед,
- РСЗО ‒ 570 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 327 (+0) ед,
- самолетов ‒ 309 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2907 (+36),
- крылатых ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6148 (+2) ед,
- специальной техники ‒ 444 (+4).