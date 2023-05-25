У ЗСУ пояснили збільшення блокпостів та рух техніки на Київщині

У Київській області розгорнули додаткові блокпости в рамках військових навчань 23-25 травня, відбувається рух техніки.

Джерело: речник Сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Відбувається рух техніки із залученням особового складу. На півночі Київщини можна було чути вибухи, стрілянину – це відпрацьовувались практичні дії нашими військовослужбовцями. Також розгорталися додаткові блокпости та здійснювалися різні протидиверсійні заходи".

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Деталі: Він наголосив, що метою таких навчання є підтвердження рівня навчання українських підрозділів, їхньої злагодженості під час реагування на зміну поточної ситуації та організація взаємодії між всіма складовими Силами оборони.

Передісторія:

Командування Сухопутних сил ЗСУ попереджало про військові навчання 23-25 травня.