В ВСУ объяснили увеличение блокпостов и движение техники на Киевщине

В Киевской области развернули дополнительные блокпосты в рамках военных учений 23-25 мая.

Источник: представитель Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Происходит движение техники с привлечением личного состава. На севере Киевщины можно было слышать взрывы, стрельбу - это отрабатывались практические действия нашими военнослужащими. Также разворачивались дополнительные блокпосты и осуществлялись различные противодиверсионные мероприятия".

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Детали: Он отметил, что целью таких учений является подтверждение уровня обучения украинских подразделений, их слаженности при реагировании на изменение текущей ситуации и организация взаимодействия между всеми составляющими Силами обороны.

Предыстория:

Командование Сухопутных сил ВСУ предупреждало о военных учениях 23-25 мая.