Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ВСУ объяснили увеличение блокпостов и движение техники на Киевщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 25 мая 2023, 08:55
В ВСУ объяснили увеличение блокпостов и движение техники на Киевщине
ФОТО КМДА

В Киевской области развернули дополнительные блокпосты в рамках военных учений 23-25 мая.

Источник: представитель Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Происходит движение техники с привлечением личного состава. На севере Киевщины можно было слышать взрывы, стрельбу - это отрабатывались практические действия нашими военнослужащими. Также разворачивались дополнительные блокпосты и осуществлялись различные противодиверсионные мероприятия". 

Детали: Он отметил, что целью таких учений является подтверждение уровня обучения украинских подразделений, их слаженности при реагировании на изменение текущей ситуации и организация взаимодействия между всеми составляющими Силами обороны.

Предыстория:

Темы: КиевВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели, которые двигались в направлении Киева – КМВА
В ряде областей объявили тревогу, на подступах к Киеву работает ПВО
ДТП Арьевой: у депутата на 2 месяца забрали водительские права
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: