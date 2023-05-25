В ВСУ объяснили увеличение блокпостов и движение техники на Киевщине
Четверг, 25 мая 2023, 08:55
В Киевской области развернули дополнительные блокпосты в рамках военных учений 23-25 мая.
Источник: представитель Сухопутных сил ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Происходит движение техники с привлечением личного состава. На севере Киевщины можно было слышать взрывы, стрельбу - это отрабатывались практические действия нашими военнослужащими. Также разворачивались дополнительные блокпосты и осуществлялись различные противодиверсионные мероприятия".
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Детали: Он отметил, что целью таких учений является подтверждение уровня обучения украинских подразделений, их слаженности при реагировании на изменение текущей ситуации и организация взаимодействия между всеми составляющими Силами обороны.
Предыстория:
- Командование Сухопутных сил ВСУ предупреждало о военных учениях 23-25 мая.
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