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Розвідка Британії: Інформаційні операції РФ у морі збільшують ризик аварій

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 09:19

Британська розвідка оцінила одну з російських інформаційних операцій у Чорному морі, заявивши, що такі дії збільшують ризик морських аварій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони.

Аналіз Geollect вказує на те, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних суден були дистанційно підроблені, щоб створити у Чорному морі зображення 65-кілометрового символу "Z", який РФ використовує для пропаганди своєї агресивної війни.

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АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Сліди, з яких складається зображення, вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що додатково підтверджує підробку даних.

"Проросійські суб'єкти, ймовірно, провели підробку як інформаційну операцію, можливо, з метою підтримати моральний дух росіян напередодні очікуваного контрнаступу з боку України", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії зазначають, що підробка АІС збільшує ризик морських аварій.

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Втім, зазначають у відомстві, незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, фізично її флот залишається вразливим. Зокрема, розвідники звертають увагу на те, що 24 травня 2023 року, ймовірно, був атакований розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Напередодні у Міноборони Британії розповіли про проблеми з дисципліною у російській армії, які загострились після початку примусової мобілізації торік. 

Теми: РосіяЧорне мореВелика Британія
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