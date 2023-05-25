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Разведка Британии: Информационные операции РФ в море увеличивают риск аварий

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 09:19

Британская разведка оценила одну из российских информационных операций в Черном море, заявив, что такие действия увеличивают риск морских аварий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.

Анализ Geollect указывает на то, что с 14 мая 2023 года данные автоматической идентификационной системы (АИС) коммерческих судов были дистанционно подделаны, чтобы создать в Черном море изображение 65-километрового символа "Z", который РФ использует для пропаганды своей агрессивной войны.

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АИС используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности. Следы, из которых состоит изображение, указывают на скорость судна до 102 узлов (188 км/ч), что дополнительно подтверждает подделку данных.

"Пророссийские субъекты, вероятно, провели подделку в качестве информационной операции, возможно, с целью поддержать моральный дух россиян накануне ожидаемого контрнаступления со стороны Украины", - говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что подделка АИС увеличивает риск морских аварий.

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Впрочем, отмечают в ведомстве, несмотря на виртуальные информационные операции России в Черном море, физически ее флот остается уязвимым. В частности, разведчики обращают внимание на то, что 24 мая 2023 года, вероятно, был атакован разведывательный корабль "Иван Хурс".

Накануне в Минобороны Великобритании рассказали о проблемах с дисциплиной в российской армии, которые обострились после начала принудительной мобилизации в прошлом году.

Темы: РосcияЧерное мореВеликобритания
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