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Держдеп відреагував на зустріч представниці генсека ООН із дитячим обмудсменом РФ

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 09:42

США висловили занепокоєння у зв'язку із зустріччю спецпредставниці генсека ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинії Гамба із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрілася з особою, яка приховується від правосуддя й проти якої МКС видав ордер на арешт за вчинення воєнних злочинів проти дітей", – сказав він.

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Як наголосив представник Держдепу, така поведінка підриває спільні зобов'язання із захисту дітей у зонах конфлікту.

Міллер нагадав, що РФ свідомо проводить примусову депортацію дітей з України, відмовляє батькам і законним опікунам у доступі до них та намагається змінити їхню ідентичність, змушуючи брати російські паспорти.

"Діти є однією з найбільш вразливих груп населення. Вони повинні бути захищені, особливо під час війни. Тож, ми продовжуємо закликати до відповідальності за воєнні злочини", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Львова-Бєлова минулого тижня повідомила про робочу зустріч зі спецпредставником Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинією Гамба.

Нагадаємо, у березні Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

Теми: СШАомбудсменРосія
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