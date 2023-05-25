Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп отреагировал на встречу представительницы генсека ООН с детским обмудсменом РФ

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 09:42

США выразили обеспокоенность в связи со встречей спецпредставителя генсека ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинии Гамба с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретилась с лицом, которое скрывается от правосудия и против которого МУС выдал ордер на арест за совершение военных преступлений против детей", - сказал он.

Реклама:

Как подчеркнул представитель Госдепа, такое поведение подрывает совместные обязательства по защите детей в зонах конфликта.

Миллер напомнил, что РФ сознательно проводит принудительную депортацию детей из Украины, отказывает родителям и законным опекунам в доступе к ним и пытается изменить их идентичность, заставляя брать российские паспорта.

"Дети являются одной из наиболее уязвимых групп населения. Они должны быть защищены, особенно во время войны. Поэтому, мы продолжаем призывать к ответственности за военные преступления", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Львова-Белова на прошлой неделе сообщила о рабочей встрече со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба.

Напомним, в марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

Темы: СШАомбудсменРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: