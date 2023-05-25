Госдеп отреагировал на встречу представительницы генсека ООН с детским обмудсменом РФ

США выразили обеспокоенность в связи со встречей спецпредставителя генсека ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинии Гамба с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленный дипломат ООН встретилась с лицом, которое скрывается от правосудия и против которого МУС выдал ордер на арест за совершение военных преступлений против детей", - сказал он.

Как подчеркнул представитель Госдепа, такое поведение подрывает совместные обязательства по защите детей в зонах конфликта.

Миллер напомнил, что РФ сознательно проводит принудительную депортацию детей из Украины, отказывает родителям и законным опекунам в доступе к ним и пытается изменить их идентичность, заставляя брать российские паспорта.

"Дети являются одной из наиболее уязвимых групп населения. Они должны быть защищены, особенно во время войны. Поэтому, мы продолжаем призывать к ответственности за военные преступления", - сказал он.

Львова-Белова на прошлой неделе сообщила о рабочей встрече со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба.

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Напомним, в марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.