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Подоляк заявив, що контрнаступ триває вже кілька днів

Тетяна Лозовенко, Ольга КириленкоЧетвер, 25 травня 2023, 10:17
Подоляк заявив, що контрнаступ триває вже кілька днів
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався; пізніше він додав, що контрнаступ не може стартувати "о конкретній годині конкретного дня перерізанням червоної стрічки".

Джерело: Подоляк в інтерв’ю італійському телеканалу Rai, Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися.

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Ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим".

Деталі: Він додав, що Україна має ракети великої дальності "Storm Shadow", танки "Леопард", протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія, а винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір.

Доповнено: Пізніше Подоляк додав, що контрнаступ не є заходом, який може початися "о конкретній годині конкретного дня перерізанням червоної стрічки".

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Пряма мова: "Ще раз про контрнаступ, без зайвих питань: 

Це не якийсь "один івент", який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ".

Довідково: За спостереженнями кореспондентів "Української правди" на фронті, видимих ознак початку великого наступу української армії наразі немає. На Бахмутському напрямку українська армія проводить точкові успішні наступальні дії по флангах. На всіх інших напрямках – від Харківщини до Херсонщини – фронт практично не рухається.

Теми: Офіс президентаконтрнаступвійна
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