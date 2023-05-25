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Подоляк заявил, что контрнаступление продолжается уже несколько дней

Татьяна Лозовенко, Ольга КириленкоЧетверг, 25 мая 2023, 10:17
Подоляк заявил, что контрнаступление продолжается уже несколько дней
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление уже несколько дней как началось; позже он добавил, что контрнаступление не может стартовать "в конкретный час конкретного дня перерезанием красной ленточки".

Источник: Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai, Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Контрнаступление продолжается уже несколько дней, это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались".

Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы будем использовать оружие, которое вы нам предоставили, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым".

Детали: Он добавил, что Украина имеет ракеты большой дальности "Storm Shadow", танки "Леопард", противоракетные комплексы, которые предоставили Франция и Италия, а истребители F-16 позволят закрыть воздушное пространство.

Дополнено: Позже Подоляк добавил, что контрнаступление не является мероприятием, которое может начаться в "конкретном часу конкретного дня".

Прямая речь: "Еще раз о контрнаступлении, без лишних вопросов: 

ВИДЕО ДНЯ

Это не какой-то "один ивент", который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника - это также контрнаступление".

Справочно: По наблюдениям корреспондентов "Украинской правды" на фронте, видимых признаков начала большого наступления украинской армии пока нет. На Бахмутском направлении украинская армия проводит точечные успешные наступательные действия по флангам. На всех других направлениях - от Харьковщины до Херсонщины - фронт практически не движется.

Темы: Офис президентаконтрнаступлениевойна
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