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Перші 20 українських пілотів почнуть навчання на F-16 у Британії – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 11:04

Близько 20 українських пітолів розпочнуть перший етап навчання на F-16 винищувачах у Великій Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на неназваного представника британського уряду.

"Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16 (або іншими військовими літаками)", – сказав співрозмовник видання.

Україна сподівається відправити на навчання тих, хто вже добре володіє англійською мовою, щоб прискорити процес підготовки.

Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" включатиме тренажери та реальні літаки.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що українські пілоти можуть почати тренування на винищувачах F-16 у липні.

ВІДЕО ДНЯ

Норвегія підтримає підготовку та навчання українських пілотів та персоналу на винищувачах F-16.

Теми: винищувачіВелика БританіяУкраїна
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