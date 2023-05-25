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Первые 20 украинских пилотов начнут обучение на F-16 в Британии - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 11:04

Около 20 украинских пилотов начнут первый этап обучения на F-16 истребителях в Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.

"Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами)", – сказал собеседник издания.

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Украина надеется отправить на обучение тех, кто уже хорошо владеет английским языком, чтобы ускорить процесс подготовки.

Тренировка по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будет включать тренажеры и реальные самолеты.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСоединенные Штаты и Португалия.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.

Норвегия поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16.

Темы: истребителиВеликобританияУкраина
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