Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: підписано угоду
25 травня у Мінську підписано угоду про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї у Білорусі, рішення про її застосування лишається за Росією.
Джерело: Белта
Деталі: Договір підписали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Хренін назвав розміщення ядерної зброї у Білорусі "відповіддю недружнім країнами". Він стверджує, що метою є захист західних кордонів так званої Союзної держави.
Білоруський міністр згадав "недотримання гарантій безпеки, даних Білорусі в Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року", а також "безперервну войовничу риторику з боку колективного Заходу".
За його словами, також йдеться про переобладнання літаків Су-25 з можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному оснащенні. Хренін стверджує, що білоруські військові пройшли навчання на російських полігонах і отримали практичні навички в їх експлуатації.
Контроль над ядерною зброєю та рішення про її застосування лишається за Росією.
Передісторія:
- Наприкінці березня цього року президент РФ Володимир Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці. За словами президента РФ, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути її носієм.