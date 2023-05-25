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Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: підписано угоду

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 11:05
Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: підписано угоду
Шойгу та Хренін, фото Міноборони Білорусі

25 травня у Мінську підписано угоду про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї у Білорусі, рішення про її застосування лишається за Росією.

Джерело: Белта 

Деталі: Договір підписали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Хренін назвав розміщення ядерної зброї у Білорусі "відповіддю недружнім країнами". Він стверджує, що метою є захист західних кордонів так званої Союзної держави. 

Білоруський міністр згадав "недотримання гарантій безпеки, даних Білорусі в Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року", а також "безперервну войовничу риторику з боку колективного Заходу".

За його словами, також йдеться про переобладнання літаків Су-25 з можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному оснащенні. Хренін стверджує, що білоруські військові пройшли навчання на російських полігонах і отримали практичні навички в їх експлуатації.

Контроль над ядерною зброєю та рішення про її застосування лишається за Росією.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці березня цього року президент РФ Володимир Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці. За словами президента РФ, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути  її носієм.

Теми: РосіяБілорусьядерна зброя
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