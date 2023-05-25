Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: підписано угоду

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 11:05
Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: підписано угоду
Шойгу та Хренін, фото Міноборони Білорусі

25 травня у Мінську підписано угоду про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї у Білорусі, рішення про її застосування лишається за Росією.

Джерело: Белта 

Деталі: Договір підписали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Хренін назвав розміщення ядерної зброї у Білорусі "відповіддю недружнім країнами". Він стверджує, що метою є захист західних кордонів так званої Союзної держави. 

Реклама:

Білоруський міністр згадав "недотримання гарантій безпеки, даних Білорусі в Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року", а також "безперервну войовничу риторику з боку колективного Заходу".

За його словами, також йдеться про переобладнання літаків Су-25 з можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному оснащенні. Хренін стверджує, що білоруські військові пройшли навчання на російських полігонах і отримали практичні навички в їх експлуатації.

Контроль над ядерною зброєю та рішення про її застосування лишається за Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Наприкінці березня цього року президент РФ Володимир Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці. За словами президента РФ, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути  її носієм.

Теми: РосіяБілорусьядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: