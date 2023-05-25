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Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: подписан договор

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 25 мая 2023, 11:05
Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: подписан договор
Шойгу и Хренин, фото Минобороны Беларуси

25 мая в Минске подписано соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси, решение о его применении остается за Россией.

Источник: Белта 

Детали: Договор подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Хренин назвал размещение ядерного оружия в Беларуси "ответом недружественным странам". Он утверждает, что целью является защита западных границ так называемого Союзного государства. 

Белорусский министр упомянул "несоблюдение гарантий безопасности, данных Беларуси в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года", а также "непрерывную воинственную риторику со стороны коллективного Запада".

По его словам, также речь идет о переоборудовании самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Хренин утверждает, что белорусские военные прошли обучение на российских полигонах и получили практические навыки в их эксплуатации.

Контроль над ядерным оружием и решение о его применении остается за Россией.

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Предыстория:

  • В конце марта этого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике. По словам президента РФ, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть его носителем.

Темы: РосcияБеларусьядерное оружие
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