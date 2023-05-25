Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: подписан договор
25 мая в Минске подписано соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси, решение о его применении остается за Россией.
Источник: Белта
Детали: Договор подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Хренин назвал размещение ядерного оружия в Беларуси "ответом недружественным странам". Он утверждает, что целью является защита западных границ так называемого Союзного государства.
Белорусский министр упомянул "несоблюдение гарантий безопасности, данных Беларуси в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года", а также "непрерывную воинственную риторику со стороны коллективного Запада".
По его словам, также речь идет о переоборудовании самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Хренин утверждает, что белорусские военные прошли обучение на российских полигонах и получили практические навыки в их эксплуатации.
Контроль над ядерным оружием и решение о его применении остается за Россией.
Предыстория:
- В конце марта этого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике. По словам президента РФ, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть его носителем.