Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: подписан договор

25 мая в Минске подписано соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси, решение о его применении остается за Россией.

Источник: Белта

Детали: Договор подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Хренин назвал размещение ядерного оружия в Беларуси "ответом недружественным странам". Он утверждает, что целью является защита западных границ так называемого Союзного государства.

Белорусский министр упомянул "несоблюдение гарантий безопасности, данных Беларуси в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года", а также "непрерывную воинственную риторику со стороны коллективного Запада".

По его словам, также речь идет о переоборудовании самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Хренин утверждает, что белорусские военные прошли обучение на российских полигонах и получили практические навыки в их эксплуатации.

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Контроль над ядерным оружием и решение о его применении остается за Россией.

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